التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني مجلس ادارة نقابة الصيادلة برئاسة النقيب جورج سيلي عقب قرار خفض اسعار اكثر من 900 دواء، بالاضافة الى اعادة هيكلة الجعالة المتعلقة بالصيادلة. وتم تداول توقيت تطبيق هذه القرارات وسبلها خلال الاسبوعين المقبلين".



وتوجه سيلي الى حاصباني بالقول: "لكم من نقابة صيادلة لبنان العظيم الامتنان والتقدير بحيث تجرأتم يوم تردد الآخرون. صحة الانسان امانة وانتم خير مؤتمن. من نذر نفسه للخدمة العامة تليق به المواقع وتفتخر به الناس".



بدوره، شكر حاصباني الصيادلة على كل الجهود التي يقومون بها على الصعيد الصحي والانساني، وشدد على "أهمية الاسراع في تطبيق سلة الاصلاحات التي يتم العمل عليها بما فيها استخدام "البراكود" ما يسهل منع تسرب ادوية غير قانونية الى الاسواق، ومكننة الوصفة الموحدة، وتفعيل الملف الدوائي للمريض، الى جانب انهاء التفاصيل الاخيرة للبروتوكول الذي سيوضع بين الوزارة والنقابة لاطلاق التفتيش المشترك بين الجانبين على الصيدليات.