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عون في اليرزة... وتنويه بجهود الجيش للحفاظ على الاستقرار
 
 
 
 
 
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٢٦ شباط ٢٠١٨
 
زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قيادة الجيش في اليرزة، والتقى قائد الجيش العماد جوزاف عون وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد ومهمّات المؤسسة العسكرية واحتياجاتها المختلفة، بعد ذلك اجتمع الرئيس في حضور العماد عون ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملّاك وأعضاء المجلس العسكري بعدد من كبار ضباط القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة. وقد نوّه فخامة الرئيس بجهود الجيش للحفاظ على استقرار البلاد والدفاع عن الوطن في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب، وشدّد خلال الاجتماع على ترسيخ الوضع الأمني في البلاد.

كما أكّد وحدة الموقف الرسمي والشعبي الداعم لجهوزية الجيش على الحدود الجنوبية لضمان حقوق لبنان في حدوده البرية والبحرية واستثمار كامل موارده النفطية والاقتصادية، وذلك جنباً إلى جنب مع الحفاظ على استقرار هذه المنطقة بالتعاون والتنسيق مع القوات الدولية تنفيذاً للقرار 1701.
 
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