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فرعية اللجان تبحث الاربعاء مشروع المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي
 
 
 
 
 
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٢٦ شباط ٢٠١٨
 
تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب سامر سعادة، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاربعاء الواقع في 28/2/2018، وذلك لبت مشروع القانون بالمرسوم رقم 9341 ، المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

فرعية الاشغال تدرس الثلاثاء مشروع قانون المياه

تعقد اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب جوزف المعلوف والمكلفة درس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1708،تاريخ 3/11/2017، " مشروع قانون المياه" جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 27/2/2018.
 
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