اكد وزير البيئة طارق الخطيب على أن الوزارة ستلاحق أي جهة تقوم بحرق النفايات قضائياً.



وخلال معاينته موقع حرق نفايات وردميات في منطقة نيو سهيلة، إثر ورود شكوى الى وزارة البيئة صباح اليوم الاثنين، اشار الى جهوزيته للتحرك الفوري عند تلقّي أي شكوى جدية وموثّقة.



وقال الخطيب: ” ان حرق النفايات ممنوع نظرًا لأضراره الصحية والبيئية وأثره السلبي على نوعية الهواء”، ولفت الى أن وزارة البيئة نجحت في مجلس الوزراء في إلاستحصال على قرار بتكليف مجلس الانماء والاعمار تأهيل المكبات العشوائية على كافة الاراضي اللبنانية على أن يبدأ العمل في محافظتي جبل لبنان وكسروان – جبيل والكلفة الاولّية لهذا التأهيل في المحافظتين هي 20 مليون دولار.



وتأتي هذه الخطوة استناداً الى ملخّص السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة الذي وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 45 تاريخ 1112018 ولاسيما ما يتعلق بالجانب الاجرائي الخاص بالاقفال التدريجي للمكبات العشوائية وتأهيلها