قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في تعليق: "إضافة الى عشرات الشهداء والجرحى، العمليات الجراحية في الغوطة تتم من دون بنج أو تخدير ولا أدوية ، بئس هذا العالم المجرم، أين العرب ؟؟"