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أبو فاعور: بئس هذا العالم المجرم.. أين العرب؟
 
 
 
 
 
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٢٦ شباط ٢٠١٨
 
قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في تعليق: "إضافة الى عشرات الشهداء والجرحى، العمليات الجراحية في الغوطة تتم من دون بنج أو تخدير ولا أدوية ، بئس هذا العالم المجرم، أين العرب ؟؟"
المصدر : وطنية
 
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