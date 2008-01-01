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غوتيريش: لتطبيق قرار وقف إطلاق النار في سوريا فورا
 
 
 
 
 
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٢٦ شباط ٢٠١٨
 
طالب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم بتطبيق قرار مجلس الامن وقف اطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما "فورا".

ورحب غوتيريش باعتماد القرار مساء السبت في مجلس الامن بعد مداولات استمرت لايام، لكنه شدد على ان "قرارات مجلس الامن يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشكل فعلي، ولهذا السبب أتوقع ان يطبق القرار فورا".
المصدر : المستقبل
 
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