أوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي أنه "يتم العمل على قدم وساق فيما يتعلق بالتحالفات"، قائلا:"اننا لن نستطيع الحسم بأنها باتت نهائية ومؤكدة الا عند تشكيل اللوائح".



وأشار وهبي في اتصال للموقع الرسمي لـ"تيار المستقبل" - Almustaqbal.org، الى أن "للرئيس سعد الحريري ولـ"تيار المستقبل" فريق عمل يفاوض جميع الحلفاء"، مؤكدا أن "الجميع يبذل الجهد للتوصل الى الصيغة الافضل".



وعن تاريخ الاعلان عن الأسماء والتحالفات، شرح وهبي بأنه "سيتم الاعلان عنها عندما ينتهي التفاوض حول كل الامور والتفاصيل، اذ يمكن أن تمتد هذه الفترة الى آخر مهلة تسمح بها وزارة الداخلية والبلديات بتسجيل اللوائح".