الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار ماروني: إما الناس ينتخبون من يشعر مع الشعب واما على الدنيا السلام A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال علّق عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني على موضوع اللون الأحمر لمياه نهر البردوني، فقال:"النهر يبكي دماً على بيئتنا الضائعة وعلى بيئتنا التي ستفتك فينا لاحقاً".



وأوضح في حديث الى اذاعة صوت لبنان 100,5 ان "احد الاشخاص رمى صبغة حمراء هي صبغة حلويات، خلال قيامه بتنظيف معمل شوكولا كان قد تم اقفاله منذ سنوات طويلة في حزرتا".



وتساءل ماروني: "اين وزير البيئة؟ لا بل اين وزراء البيئة المتعاقبين على الحكم خلال سنوات؟ وماذا يفعلون لبيئتنا؟". ورأى ان البيئة ستفتك فينا في وقت لاحق، ولاسيما اننا " لا نعرف اين يصب النهر واي خضار سنأكل".



وكان ماروني عرض المأساة التي يعاني منها أهالي زحلة والبقاع من جراء تلوث النهر وجفافه، ليس فقط في الشهر الحالي انما على مدار السنة، فبحسب ماروني "جزء من النهر تم صب ارضه بالباطون ما جعله موطناً للحشرات والزواحف، كما يوجد في هذا النهر الكثير من المجارير التي تصب فيه، هذا عدا عن التلوث وجفاف النهر من شر ايار وصولاً الى شهر تشرين".



واشار ماروني الى اننا "كنواب زحلة نعمل منذ 4 او 5 سنوات كي نستطيع ان نقر قانوناً لازالة التلوث عن نهر الليطاني وروافده ومن بينهم البردوني".



واذ اكد ماروني ان "المسؤولين يعدوننا وحين نصل الى الحل لا نرى اي تنفيذ"، أسف كون لبنان يتصدر لائحة الفساد، مشدداً في المقابل على ان الحل يكمن بالانتخابات النيابية، وقال: "يجب ان نحارب الفساد ومن كانوا في الحكم ولم يحسنوا القيام باي شيء".



وانهى مداخلته بالقول: "إما الناس ينتخبون رجالاً وسيدات يشعرون مع الشعب واما على الدنيا السلام". المصدر : صوت لبنان 100,5 لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر