رأى النائب ​محمد الحجار​ أن طبيعة ​قانون الانتخاب​ والصيغة المعتمدة مع الصوت التفضيلي تفرض المزيد من المشاورات وخصوصية في التحالفات لكل دائرة، موضحًا ان الاتصالات مستمرة بين الكتل لمناقشة مصلحة كل طرف في التحالف.



وتطرق الحجار الى زيارة الموفد السعودي الى بيروت، نافيًا بحسب المعلومات المتوافرة لديه بأن يكون هدف الزيارة لم الشمل داخل قوى الرابع عشر من آذار او مناقضة تيار 'المستقبل” بتحالفاته الانتخابية.

واكّد ان لبنان يتطلع اليوم الى تطوير العلاقة مع ​السعودية​ التي لم ولن تتدخل في شؤوننا الداخلية، لافتًا الى ان دعوة الحريري لزيارة المملكة ستوجه اليه كرئيس للحكومة وليس بصفته الشخصية.