لفت النائب ​فادي كرم​ أن هذا الاسبوع سيكون حاسمًا في كل المفاوضات الانتخابية التي تجري بين الاطراف، مشيرًا الى ان 'القوات اللبنانية” تجري مشاورات مع '​التيار الوطني الحر​” و”المستقبل” لمعرفة حظوظ التحالف من عدمه وفق حسابات كل فريق.



واكّد كرم في حديث لـ”صوت لبنان – الضبية” ان 'القوات” سعت للتحالف مع حزب '​الكتائب​ اللبنانية” في جميع المناطق الا ان طلب 'الكتائب” بسحب مرشح 'القوات” في البترون لصالح النائب سامر سعاده حال دون ذلك.

وشدد كرم على موقف 'القوات” الداعي الى نسج افضل العلاقات مع السعودية لمصلحة لبنان على الصعد كافة