الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان مشاورات لبنانية سعودية مرتقبة.. واستعدادات لانعقاد 'مؤتمر سيدر” A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تتجه الأنظار الإعلامية اليوم إلى الزيارة المرتقبة لموفد المملكة العربية السعودية نزار العلولا إلى بيروت حيث سيلتقي كلاً من رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء سعد الحريري لاستعراض العلاقات الثنائية واستشراف آفاق المرحلة عربياً وإقليمياً.



وسبقت المشاورات اللبنانية – السعودية، تغريدة للقائم بالأعمال السعودي السابق في لبنان وليد البخاري أمس عبر 'تويتر” قال فيها: 'لبنان عد أملاً”.



وأشارت مصادر في كتلة ‏‏”المستقبل” لصحفية 'الجمهورية” أن 'في إطار زيارة موفد رسمي لدولة عربية إلى دولة عربية ‏أخرى للِقاء المسؤولين فيها الذين تَحكمهم علاقات طبيعية مع المملكة ‏العربية السعودية، وزيارته ليست للتدخّل في الشأن اللبناني أو للحديث عن ‏الانتخابات النيابية، فسياسة المملكة المعتمدة هي عدم التدخّل في الشأن ‏اللبناني الداخلي‎”.‎



وأضافت ‏المصادر: 'لا نستطيع معرفة ما إذا كان سينقل دعوة أم لا، وإنْ فعلَ، فهو ‏يكون قد نقلَ دعوةً إلى رئيس حكومة لبنان، وليس لأنّ الرئيس سعد ‏الحريري في حاجة إلى دعوة لزيارة السعودية‎”.‎



ومِن جهة ثانية، أكدت المصادر نفسها 'أنّ المؤتمرات الدولية المخصّصة لدعمِ ‏لبنان 'ليست مؤتمرات لتيار 'المستقبل”، بل هي لدعم الدولة اللبنانية التي ‏تعتمد على علاقاتها المميّزة مع الدول الصديقة ومع الدول العربية خصوصاً‎”.‎



استعداد لانعقاد مؤتمرات الدعم الدولية



وفي الغضون، يواصل رئيس مجلس الوزراء مشاوراته الخارجية المتصلة بالاستعدادات الراهنة لانعقاد مؤتمرات الدعم الدولية للبنان والتي تلقت أمس جرعة دعم بريطانية مؤازرة للجهود المبذولة في سبيل إنجاحها.



وفي هذا الإطار تلقى الحريري أمس اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون جرى خلاله عرض العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، كما تم البحث في التحضيرات الجارية لمؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية ومؤتمر 'سيدر” في باريس لدعم الاستثمار في لبنان. على أن الاتصال شكل مناسبة أعرب خلالها رئيس الحكومة لجونسون عن الشكر على المساعدات التي تُقدّمها بريطانيا للبنان في مجالي الأمن والاقتصاد ومساعداتها الإنسانية لمواجهة أعباء النزوح السوري المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر