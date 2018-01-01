الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان استكمال درس الموازنة اليوم.. وعقبات تواجه التحالفات الانتخابية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تستأنف اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع الموازنة العامة للعام 2018 اجتماعاتها الهادفة إلى وضع المسار الإصلاحي حيز التنفيذ العلمي والعملي.



وكانت اللجنة قد أنجزت معظم البنود الإصلاحية خلال اجتماعيها الأسبوع الفائت على أن تستكمل النقاش بدءاً من اليوم في أرقام الموازنة وسط اتجاه حكومي نحو تخفيضها توصلاً إلى خفض نسبة العجز، على أن تكون كل النفقات من ضمن المشروع المنوي رفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره من دون الإبقاء على أي أرقام خارج نطاق الموازنة.



وعلى صعيد الاستحقاق النيابي المقرر في 6 أيار المقبل، تستمرّ المشاورات ‏الانتخابية لصوغ التحالفات بعيداً من الأضواء. وفي الوقت الذي حسَم الثنائي ‏الشيعي تحالفَه وترشيحاته، تتواصل الاتّصالات على خطوط الرابية – معراب – ‏بيت الوسط، وكذلك على خط معراب – الصيفي، ولكنها لم تتوصّل إلى اتّفاق ‏نهائي حتى الساعة‎.‎



وخلافاً لِما يردده البعض، أفادت معلومات لـ”الجمهورية” أن التواصل والحوار ‏الانتخابي بين 'القوات” والكتائب لم ينقطع، وقد فتِحت قنوات جديدة في ‏إطاره، لكن الأمور ليست سهلة، بل هناك مجموعة عقَدٍ أبرزُها المقعد ‏الماروني في البترون، حيث تقترح 'القوات” أن يخوض النائب الكتائبي سامر ‏سعادة المعركة إلى جانب مرشّح 'القوات”، فيما يصرّ حزب الكتائب على ‏انسحاب المرشّح 'القواتي” لمصلحة سعادة. ويرى البعض أنّ حلَّ عقدةِ ‏البترون يَفتح الطريق أمام تحالفٍ بين 'القوات” والكتائب، خصوصاً أن لا عُقد ‏كبيرة في بقيّة الأقضية المسيحيّة‎.‎



وأكدت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” أن 'الحوار المستمر بين التيرا الوطني والحر وتيار المستقبل لا يعني اتفاقاً نهائياً ‏بين العونيين و”المستقبل”، أو بينهما وبين 'القوات”، لأن النقاش يدور بين ‏متخصصين أيضاً، فالاتفاق على التحالف والخطوط العريضة لا يعني أبداً أن ‏يترجم بخوض القوى الثلاثة الانتخابات مجتمعةً على لائحة واحدة، لأن ‏التحالف أيضاً يُحتم في بعض الدوائر أن يكون كل فريق أو حزب على لائحة ‏مختلفة، وهذا من ضمن التكتيك الانتخابي‎”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر