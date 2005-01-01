الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: لن أسامح من قتل والدي وأنتظر العدالة وحكم المحكمة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أطل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس، محاوراً تلاميذ تراوح أعمارهم بين الـ 10 والـ 14 سنة، في برنامج 'دق الجرس”، عبر محطة الـ”أم.تي.في.”، فكانت أسئلتهم بريئة وذكية حيناً ومحرجة وجريئة أحياناً، حول حياته الشخصية والعائلية وعمله السياسي والحكومي وإنجازاته.



وأكد أن عودته إلى المدرسة، جعلته يشعر بطفولته مرة أخرى، وذكرته بأولاده الذين يشتاق اليهم، ويخاف عليهم، ويريدهم أن يعيشوا حياة طبيعية. واستذكر أخاه الراحل حسام 'الذي كان قريباً جداً مني”، معتبراً أن حياته تغيرت بعد وفاته.



وأوضح أنه كان في الطائرة ذاهباً من الرياض إلى أبو ظبي، حين اغتيل والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولدى وصوله بدأت تنهال عليه الاتصالات فعلم بالخبر، وعاد إلى بيروت مباشرة، وحينها قص شعره الطويل لأنه لم يكن يعرف ماذا ينتظره. وأشار إلى أنه تحدث إلى والده قبل ساعات من استشهاده، ولو كان يستطيع التحدث اليه الآن لقال له: 'بحبك واشتقتلك”.



ورداً على سؤال عما إذا كان يعرف من قتل والده، أجاب: 'هناك محكمة دولية تحقق وقلت منذ البداية إنني لا أريد أن أصدر أحكاماً، بل أريد العدالة ولن أنتقم، لذلك أنتظر المحكمة، ولن أسامح من قتل والدي. هناك فرق بين أن تأخذ العدالة باليد أو بالقانون، ونحن اخترنا أن تكون هناك محكمة دولية لذلك أنتظر الحكم”. وأشار إلى أن 'القضاء في كل العالم يأخذ وقتاً ووصلنا إلى نهاية المحكمة وبقي نحو 6 أشهر أو سنة للقرار الظني”.



وعن سبب اختياره بدلاً من أخيه بهاء، الأكبر منه سناً، قال: 'هكذا قررت العائلة، اجتمعت واختارت مع أصدقاء والدي أن أكمل المسيرة”. ونفى أي خلاف معه، مؤكداً 'أننا كنا متفاهمين ولا نزال”. وأشار إلى أن آخر ما كان يفكر أن يفعله في حياته هو العمل في السياسة في لبنان، معتبراً أن 'السياسة ليست لقمة طيبة”.



ولفت إلى أنه ضد الوراثة في السياسة، ويجب الوصول إلى مرحلة في البلد أن من يستحق العمل في السياسة هو من يعمل بكفاءته، وأن يثبت نفسه وأن تصوّت الناس له. وقال: 'في الـ 2005 كانت الناس تصوت لرفيق لحريري والأصوات تأتي إلي، أما في الـ 2018 فالناس ستصوت لسعد الحريري”.



وعما إذا كان يخاف أن يغتاله أحد أو يؤذي عائلته، أجاب: 'هذا كله معقول، ولكن على كل شخص أن يتخذ إجراءات أمنية، والأهم أن يستمع إلى رجال أمنه، فالوالد الشهيد لو استمع إلى الأمن لكان اغتياله أصعب بكثير”. وعن سبب اغتيال وسام الحسن، أجاب: 'إنه من الأشخاص الذين اتكلت عليهم في الأمن والسياسة وكان قريباً مني جداً، وهناك مرحلة اغتالوا فيها الأشخاص القريبين مني مثل وسام ومحمد شطح ووليد عيدو». وأعلن أن وزير الثقافة غطاس خوري هو أحب الوزراء إليه، لأنه عاش معه فترة طويلة”.



وعن سبب عدم إجراء انتخابات منذ العام 2009 حتى الآن، أجاب: 'كنا مختلفين في السياسة مع بعضنا البعض، والآن جرى توافق سياسي مع الرئيس وتمكنا من أن نصدر قانون انتخابات. اتفقنا لأنه كان هناك جو سياسي في البلد، وبدلاً من أن نكون فريقاً أصفر أو أحمر أو أزرق أصبحنا فريقاً واحداً”.



ولفت إلى أن إسرائيل تسعى إلى اختلاق مشكلة سياسية في ما يخص ملف النفط، ولكن الشركات قادرة على القيام بعمليات التنقيب من دون أي مشكلات، والبلوك 9 بعيد عن الحدود الإسرائيلية.



وشرح النأي بالنفس بأنه 'أن نكون محايدين كي لا نختلف كسياسيين مع دول كبيرة وصديقة. يجب أن نقوم بمصلحتنا، أي ألا نتدخل بشؤونهم ولا هم يتدخلون بشؤوننا”.



وشدد على وجوب 'أن نقوي الجيش ونسلحه ونشتري معدات لتسليحه وتدريبه، ونتبع القانون وأن تكون هناك حملات من الدولة والمجتمع الدولي، فهناك دول تساعدنا نستلم منها السلاح ونصرف عليه أكثر ليكون له التدريب الكافي لمهماته”، مؤكداً أن 'موضوع سلاح حزب الله يجب أن يكون على طاولة الحوار، ويجب علينا أن نبحث كسياسيين في حماية الاستراتيجية الدفاعية للبنان، وهذا قد يحصل مع فخامة الرئيس”. ورأى أن 'حزب الله لا تغويه حماية السلاح بل هو قام بمهمة ويتمنى أن تصبح الدولة قوية ويسلم السلاح إلى الجيش”.



واعتبر أن الخلاف بين السنة والشيعة 'ليس خلافاً دينياً بل سياسي، ويجب علينا كلبنانيين ألا نقع فيه”.



وعن سبب استقالته والعودة عنها، قال: 'استقلت لأننا كنا في ملعب كرة والجميع يصرخ كما يريد، وكنت أرى أن هناك مشكلة كبيرة للبنان فقررت أخذ الكرة والصافرة والخروج من الملعب، وعندما عدت عدنا نعمل كفريق وعندها عدت عن استقالتي وتوحد البلد. كنت أخاف على البلد وكان علي أن أقوم بصدمة إيجابية لنتوحد». وأكد أن ليس كل ما قيل في الإعلام عن ظروف الاستقالة صحيح”.



وفي الختام، قدم له التلاميذ علبة سيجار، لكنهم نصحوه بالامتناع عن التدخين لأنه يضر بصحته، بينما أهدى كل منهم شجرة.



وبعد انتهاء الحلقة، شكر الرئيس الحريري، عبر تويتر، الطلاب على المقابلة 'الممتعة”. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر