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انفجار في ليستر.. والشرطة تتعامل مع "حادث كبير"
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
أعلنت الشرطة البريطانية، الأحد، أنها تتعامل مع "حادث كبير" في مدينة ليستر وسط البلاد، ونصحت السكان بالابتعاد عن المنطقة.

وقالت الشرطة في بيان: "جميع أجهزة الطوارئ تتعامل حاليا مع هذا الأمر. رجاء عدم التواجد في المنطقة".

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود في المنطقة، قولهم إنهم سمعوا ما يشبه صوت انفجار، وعرض تسجيل مصور نشر على "تويتر" لما يبدو أنه حريق في مبنى بأحد الشوارع السكنية.

وقالت إدارة الإطفاء في بريطانيا إنها أرسلت 6 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، بعد أنباء الانفجار.

وقال رجل إطفاء في غرفة تحكم في المدينة: "تلقينا اتصالا منذ ساعة بعد أنباء عن وقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني".
المصدر : سكاي نيوز
 
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