الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الحريري: لن أسامح قتلة والدي .. والنَّاس ستصوت لي في الـ٢٠١٨ A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أطل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بصورة استثنائية في برنامج "دق الجرس"، عبر محطة الـ"أم تي في".



ورد الرئيس الحريري على سلسلة أسئلة حرجة أو غير مألوفة، بريئة وذكيّة طرحها أطفال تتراوح أعمارهم بين الـ 11 والـ14 عاماً.







وفي الآتي وقائع الحلقة:



سئل: لماذا لا تحب ارتداء البدلة الرسمية؟



أجاب: هل يعقل ان يخنق الاحد نفسه، البدلة جميلة ولكنيمكن ارتداؤها ساعة او ساعتين ولكن كل النهار متعبة كمن يلبس ثيابه كل اليوم وهذا يزعج.







سئل: ماذا تشعر الان عندما عدت الى المدرسة



أجاب: اشعر بطفولتي مرة اخرى وشيء جميل ان اكون بالمدرسة واتكلم معكم وهذا يذكرني بأولادي







سئل: انت غيرت مدارسك 3 مرات كنت هنا وثم السعودية وثم فرنسا لماذا؟



أجاب: ولدت في السعودية وثم ذهبت الى سويسرا كنت بعمر 6 سنوات درست سنة وثم عدت لى لبنان ولم اكن اتكلم اللغة العربية فقط فرنسي وثم تعلمت العربية وذهبت الى فرنسا وعشت سنة بعد الاجتياح الإسرائيلي في العام 82 ثم عدت الى السعودية وذلك بسبب الاحداث في لبنان.







سئل: اي مدرسة احببت اكثر؟



أجاب: درست في مدرسة الأخوة المريميين في الرميلة قرب صيدا وكل مدرسة لها خصوصيتها وعندما كنت بفرنسا لم اكن احب كثيراً، كنت في القسم الداخلي وكانت صعبة وثم فرحت ولم اريد الخروج منها لاني تعرفت على اصدقاء، دائماً بالمدرسة الجديدة لا يرتاح الشخص وثم يتعود.







سئل: ما الصعوبات بتغيير المدارس؟



أجاب: عند الدخول إلى مدرسة جديدة لا يوجد فيها اصحاب، وهذه الصعوبة بالمدارس كنت متعودا على اصدقائي وفجأة ذهبت الى فرنسا وكان هناك قليل من اللبنانيين تعرفت عليهم.







سئل: نعرف انك ضعيف بالانشاء مع ان والدك وعمتك اساتذة عربي لماذا انت ضعيفاً؟



أجاب: انا لست استاذا وهذا يريكم انه يجب ان تجتهدوا، الشخص عندما لا يدرس القواعد والانشاء عندما يكبر لا يملك اللغة ولذلك ركزوا على الانشاء والقواعد.







سئل: لديك 3 جنسيات لبنانية وسعودية وفرنسية



أجاب: لدي جنسيتان لبنانية وسعودية، ليس لدي جنسية فرنسية







سئل: اذا اخترت احدهم ماذا تختار؟



أجاب: الموضوع ليس اختياريا، ولدت في السعودية لذلك احمل الجنسية، انا لبناني وامي عراقية، هل انكر ان امي عراقية؟ اذا صدر لي الجنسية العراقية هل لا يكون نصفي عراقيا؟ اليس لاني ولدت بالسعودية يكون جزءا مني سعوديا وجزء اخر لبنانيا لان والدي لبناني؟ الولاء للوطن بالنسبة لي لبنان لكن لا يمكن نكران اصله.



سئل: لماذا لم تختار امامنا؟



أجاب: انا لبناني مئة في المئة ولكن يجب ان لا ينكر احد من اين اتى ويجب ان يكون فخوراً، حتى اليوم عندما كانت الحرب بالعراق هل اتخلى عن العراق؟ انا فخور ان امي عراقية.



سئل: اي اكثر بلد ارتحت اليه



أجاب: لبنان







سئل: نعرف انه عندما كنت في عمر ست سنوات تطلقوا اهلك، مع من عشت؟



أجاب: مع عمتي وستي وجدي وعمي شفيق







سئل: لماذا تطلقا والديك



أجاب: الناس يحبون بعض ويتزوجون وقد يتفاهمون او لا، الافضل من ان لا تكبر المشاكل يتفاهم الاهل ويفترقون افضل من ان يكذبوا على انفسهم واولادهم، فيتفقون مع بعض ليفترقوا ويتفاهموا على الاولاد.







سئل: هل تنادي لزوجة ابيك امي او خالتي؟



أجاب: حسب، احياناً خالتي واحياناً امي، تربينا كعائلة واحدة وهي لم تفرق بيننا وبين اولادها الذين اتوا بعدنا







سئل: اين تقول لها امي واين خالتي؟



أجاب:هذا سؤال يجب ان اركز به، عندما اتكلم عنها اقول امي وعندما اناديها خالتي.







سئل: هل ممكن ان تتزوج مرة اخرى كوالدك رحمه الله؟



أجاب: لا انا متفاهم مع زوجتي







سئل: هل تعرف اين والدتك؟



أجاب: في الاردن الان وهي تزوجت ولها 3 اولاد احدهم يعيش هنا يذهب ويأتي، واخر في اميركا واخر بلندن.







سئل: هل رأيتها مرة اخرى؟



أجاب: من شهر كانت عندي







سئل: هذه الصورة وانت صغير كم كان عمرك؟



أجاب: 7 او 10







سئل: ماذا كان يدلعوك



أجاب: سعودة اكثر شيء.







سئل: هل يدلعونك الان؟



أجاب: لا الان يمكنكم انتم ان تدلعوني، امي تدلعني سعودة احياناً







سئل: هل علاقتك جيدة مع اولاد امك



أجاب:نعم جيدة ونرى بعض دائماً وايضاً اخي تزوج وكان عندي هو وزوجته







سئل: كيف تعرفت على زوجتك



أجاب:هي اخت صاحبي اسمه هاني كنا نرى بعض واذهب الى بيته وكنت اراها كنا اصدقاء وثم تزوجنا







سئل: ماذا تحب اكثر شيء بها؟



أجاب: رايقة وانها تفهمني دائماً ودائماً مهتمة بالاولاد وتحافظ عليهم.







سئل: لديك 3 اولاد اين هم؟



أجاب: حسام بلندن بالجامعة بمدرسة حربية يتدرب هناك، ولولوة وعبدالعزيز في الرياض







سئل: الا تشتاق اليهم؟



أجاب: طبعاً، اشتاق اليهم، اذهب اليهم لاني اريدهم ان يعيشوا حياة طبيعية من دون حراسة وامن وان اخاف عليهم وان يعيشوا مع اصحابهم هنا بسبب الظروف الامنية سأضع عليهم ناس لذلك افضل ان يعيشوا حياتهم.







سئل: هل يحبون لبنان؟



أجاب: طبعاً يحبون لبنان وكنا نأتي قبل استشهاد الوالد ما عدا عبدالعزيز كان لم يولد بعد







سئل: لماذا بالسعودية لا فرنسا؟



أجاب: لان هي واهلها يعيشون بالسعودية وعندما تعرفت عليها كانت السعودية وتحب السعودية والاولاد يحبون السعودية وانا افضل هكذا ليتعلموا العربي، عندما يعش الولد في فرنسا لا يدرس العربية كما في الدول العربية.







سئل: على تويتر لماذا لم تضع صورة اولادك؟



أجاب: تويتر الموقع الرسمي لي وهو الذي احكيه رسميا، اضع صورا دائماً على الانستغرام، هناك برنامج لاخي اسمه فيرو اضع صوري مع اولادي عليه.







سئل: لماذا ابنك يدرس بالمدرسة الحربية بلندن



أجاب: هي افضل مدرسة حربية بالعالم كانضباط وتعليم ونحن نرسل ضباطا ليتعلموا بها من لبنان كما نرسل الى السعودية والاردن واميركا وفرنسا حسام اختارها لست انا.







سئل: لديك اخان بهاء وحسام ماذا تغير بعد وفاة حسام؟



أجاب: حسام كان قريبا جداً لي الفرق بين وبينه سنة ونصف وطول حياتي عشت معه الا بالجامعة وعندما افترقنا بالجامعة جرى الحادث وتوفى، حياتي تغيرت لاننا كنا دائماً نختلف ولكن نتفاهم ونقوم بكل شيء مع بعض وحسام كان اذكى مني بكثير، كنت اعطيه "الوظيفة المدرسية" ويحلها مع انه بصف اقل مني.



سئل: هل تحب سبق السيارات او اصبحت تكرهها بعد وفاة حسام؟



أجاب: حسام لم يكن يسابق كان ذاهبا لتناول الغداء والمكان الذي "زحطت" سيارته كان الكثير من الماء عليها وكان معه شخص بالسيارة، كانت هناك شجرة واحدة بكل الطريق وضرب بها وبلحظتها توفي، هذا عمره.







سئل: اذا ضرب بالشجرة وتوفي يعني كان مسرعاً؟



أجاب: لا احياناً احد يقوم بحادث ويمشي 20 بالساعة، لم يكن مسرعاً وعند التقرير كان واضحاً انه يمشي 60







سئل: اين كنت عندما توفي اخوك؟



أجاب: كنت في واشنطن اتصل بي اخي بهاء وقال لي انه جرى حادث كبير ولم يخبرني انه توفى ذهبت الى بوسطن وعندما وصلت عرفت انه توفى.







سئل: بالفوتبول اريد ان اتكلم معك، انت مع الريال وتحب ميسي كيف؟



أجاب: لانه يلعب بشكل جميل، ليس بالضرورة اذا مع فريق ان لا اعجب بلعبه هل احد ينكر انه لاعب قوي؟ او رونالدو انه لاعب قوي؟ اللعبة الجميل احبه







سئل: اذا الريال والبرشا يلعبان وميسي ادخل هدف؟



الجواب: لا اصفق له لاني مع الريال ولكنني معجب به كلاعب لان لعبه جميل لا احد مثل ميسي "يدربل" ويعطي باسات ولكن برشلونة يلعبون سينما وكل لحظة يقعون، الريال اقل بكثير ويلعبون كفريق اكثر.







سئل: من ستشجع بالمونديال؟



أجاب: انا برازيلي من اول الطريق.







سئل: من ستشجع من الدول العربية؟



أجاب: الدول العربية، مصر السعودية تونس، كل فريق عربي اشجعه، انا منحاز لعروبتي







سئل: سنلعب معك لعبة اسمها "سبشل فوت"، كم مساحة ملعب الفوتبول



أجاب: 190 او 110







سئل: اي بلد فاز اكثر شيء بالمونديال



أجاب: البرازيل فريقي







سئل: كم يقبض رونالدو بالسنة من ريال مدريد؟



أجاب: لا اعلم تقريباً 90 مليون



طالبة: 54 مليون



الحريري: ذلك ميسي يقبض اكثر منه







سئل: ما اسم اللاعب اللبناني الذي لعب بالمانيا والصين؟



أجاب: الان؟ لا اعلم



طالب: رضا عنتر المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر