- علق وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، على الخفض الذي قد يطال المؤسسات والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة جراء الخفض المقترح للموازنة، بتغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "الأمن الاجتماعي اللبناني فوق كل اعتبار".