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بو عاصي: الأمن الاجتماعي اللبناني فوق كل اعتبار
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
- علق وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، على الخفض الذي قد يطال المؤسسات والجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة جراء الخفض المقترح للموازنة، بتغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "الأمن الاجتماعي اللبناني فوق كل اعتبار".
 
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