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عون يلتقي الموفد السعودي بعد ظهر الأثنين
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
يستقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر الاثنين، الموفد السعودي نزار العلولا، المكلف بالملف اللبناني من قبل المملكة العربية السعودية، والذي سيصل إلى بيروت لعقد لقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء سعد الحريري.
المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام
 
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