تلقى الرئيس سعد الحريري ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون جرى خلاله عرض العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.



كما جرى البحث في التحضيرات الجارية لمؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية ومؤتمر 'سيدر” في باريس لدعم الاستثمار في لبنان.



وشكر الرئيس الحريري جونسون على المساعدات التي تقدمها بريطانيا للبنان في مجالي الأمن والاقتصاد ومساعداتها الانسانية لمواجهة اعباء النزوح السوري.