الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان (بالفيديو)- جيسيكا عازار: هناك شخصيات هي رموز بشعة لا تشبه لبنان.. وأنا من سيقاضي السيد A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال حلّت الإعلامية جيسيكا عازار مذيعة اخبار محطة الـ MTV ضيفة على برنامج 'بصراحة” الذي تقدمه الإعلامية باتريسيا هاشم عبر أثير إذاعة 'فايم اف ام” للتحدث عن ما حصل معها حول تهديد المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد لها عبر ارسال إنذار قضائي بعد قيامها بـ”ريتويت” لتغريدة كتبتها الإعلامية ديانا مقلد وقالت فيها: '‏جميل السيد، صاحب الأيادي السوداء في الأمن والسياسة والصحافة والمؤامرات في حقبة التسعينات سيرشحه حزب الله على لوائحه في الانتخابات. والآتي أعظم”، حيث طالبها اللواء جميل السيد بحذف التغريدة او مقاضاتها.



أشارت 'عازار” في البداية، الى أنها لم تستلم الإنذار بعد بسبب غيابها عن قناة الـ mtv، على ان تزاول عملها اليوم الأحد. وأكدت أنها لن تحذف التغريدة وستبقى على موقفها.



ولفتت عازار الى إنها نادرًا ما تعبّر عن آرائها السياسية وتحاول قدر المستطاع ان تكون موضوعية بتقديم نشرة الأخبار، لأنها تحترم جميع الأراء والأطراف السياسية ولكن هناك بعض الامور بالنسبة لها من 'المسلمات” خاصة ان هناك شخصيات في لبنان لا يشبهون لبنان كانوا بفترة معينة 'رموز بشعة” في الحياة السياسية والامنية ولان هناك العديد من الاشخاص خسروا مستقبلهم من وراء هذه الرموز 'البشعة” وتعرضوا للأذى ايضاً.



وأشارت عازار الى أنها قامت بالـ”ريتويت” لتغريدة ديانا مقلد لأنها مقتنعة بها.



ولم تعلق على التغريدة تاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ان يعلقوا حول الموضوع.



وأكدت جيسيكا أنها لم تقم بالـ 'ريتويت” كي تلفت الأنظار اليها او لتثير الجدل. وأضافت أنها حين رأت محبة الناس لها والوقوف الى جانبها، تأكدت أن في لبنان لا زال هناك الكثير من المواطنين الذين يخافون على الحرية والاستقلال وقالت 'بعد في ناس رافضة ترجع لعهد كان فيه نظام مجرم حاكم لبنان”.



وعن تضامن العديد من الوجوه السياسية والاعلامية معها، اشارت 'عازار” ان وزير الاعلام ملحم رياشي تضامن معها اضافة الى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي ابهرته شجاعتها وقدم لها الدعم الكبير. واكدت انها تكن المحبة والتقدير للدكتور سمير جعجع خاصة انه عانى من فبركات النظام السوري في السابق. واكدت انها مع الخط الذي ينتمي اليه الدكتور سمير جعجع والرئيس سعد الحريري اللذين يطالبان بلبنان حر ومستقل.



كما تضامن معها عدد من النواب نذكر منهم احمد فتفت، عقاب صقر، نديم جميل، ميشال معوض وغيرهم.، اضافة الى عدد من الإعلاميين، نذكر منهم مارسيل غانم، ديما صادق، ديانامقلد، بولا يعقوبيان، كارول معلوف، دنير رحمة فخري وغيرهم.



ولفتت ان رئيس مجلس ادارة قناة الـ mtv، السيد ميشال المرّ ايضاً وقف الى جانبها، وهو مع الحرية حتى النهاية خصوصًا بعد ما جرى معه في السابق عند اقفال محطة MTV.



ورداً على سؤال هل اتصل بها أحد نجوم الفن، اكدت عازار انها تلقت اتصالاً من نجم كبير تحفظت عن ذكر اسمه. ولكن وجهت له تحية عبر منبر 'بصراحة” ووصفته 'بالعقيد خلدون” خاصة انه عندما اتصل بها عرّف عن نفسه ممازحاً 'بالعقيد خلدون”.



ورداً على سؤال عما اذا كانت خائفة من تطور الحادثة بعد تصريحاتها الاعلامية، اشارت انها هي من ستأخذ إجراءات بحق اللواء جميل السيد وليس هو.



واوضحت أنها تتعرض لجوم كبير وتطاول من عائلة 'السيّد” وشددت ان المراة حين تعبّر عن رأيها السياسي فهل تهاجم بشرفها وليس كل ما المراة واجهتهم ينتقدوها بشرفها ويفبركون لها اشياء واشياء. وتساءلت ما هذه العقلية المتخلفة عندما حكت هاجموها بأشياء سخيفة تشبه اصحابها.



وبعدها تطرقت الاعلامية باتريسيا هاشم، حول ما حصل بين الاعلامية في محطة الـ mtv منى ابو حمزة والاعلامية ريما نجيم ، اكدت 'عازار” انها تحب وتقدر 'ابو حمزة” وعلى الصعيد الشخصي هي صديقة معها ومع زوجها بهيج ابو حمزة وفي الوقت نفسه تحب وتحترم ريما نجيم وتربطها بها علاقة صداقة. وكشفت انها اتصلت بـ 'ريما نجيم” متضامنة معها ولكن لم تهاجم منى لأنها تحبها ايضاً .



أما عن رأيها بما قاله رئيس مجلس ادارة محطة الـ mtv السيد ميشال المرّ والذي أثار بلبلة شديدة على مواقع التواصل بعد ان تحدث عن طبقة معينة من الناس تشاهد المحطة وذلك بعد ان شاركت ضمن الحملة التي انتشرت 'منحبك mtv” ، اشارت 'عازار” الى أن ما قاله المرّ في حلقة 'حديث البلد”، عبّر عنه بطريقة اسيء فهمه. وتساءلت هل كل الذين يعملون في المحطة اثرياء لا بل هم اشخاص عاديين. وأضافت أن الـ mtv قامت بعرض العديد من البرامجالإجتماعية والانسانية ووقفت الى جانب المواطن لتدافع عن حقوقه. وشددت انه مأخوذ على الاشخاص الذين يعملون بالمحطة انهم يتحدثون اللغتين الفرنسية والانكليزية واكدت ان في الخارج اول كلمة تقال عن المحطة انها تشبههم ولكن بحرب التلفزيونات يستطيع كل شخص ان يخرج 100 خطأ ويهاجم.



وختمت جيسيكا عازار المقابلة، بأنه حين يتحدث الرجل في السياسة يهاجموه بالسياسة، أما المرأة حين تتكلم بالسياسية يهاجمونها بشرفها.











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