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جنبلاط بعد توضيح "الجديد": نسير قدماً ولا نبالي
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
أصدرت قناة 'الجديد” بياناً على خلفية الإساءة في حلقة برنامج "قدح وجم" جاء فيه:

تؤكد إدارة قناة 'الجديد” إحترامها للشخصيات السياسية وأن ما يبث على شاشتها يبقى ضمن إطار البرامج الساخرة المتاحة في سائر المحطات التلفزيونية.

فما ورد في برنامج 'قدح وجم” هو أغنية لا تعكس بالضرورة أي رأي سياسي للمحطة التي تحافظ على نقدها السياسي بعيداً عن أي إنتقاد شخصي، كما تؤكد إحترامها للكرامات.


وردا على البيان، كتب جنبلاط عبر 'تويتر”: '‏إلى الرفاق في الحزب وإلى المناصرين: نسير قدماً بهدوء ولا نبالي بانتقاد من هنا أو تجريح من هناك. تمر أحياناً زوابع إعلامية وقد عرفنا الكثير منها سابقاً ولم نتأثر. وفي المناسبة، أشكر قناة 'الجديد” على التوضيح. إن الحياة إنتصار للاقوياء في نفوسهم لا للضعفاء”.
 
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