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الاحد في ٢٥ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
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معدل التضخم في السعودية يقفز الى 3%.. و هذا هو السبب
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٢٥ شباط ٢٠١٨
أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3% في كانون الثاني بعد أن فرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة ورفعت أسعار البنزين المحلية.
وغيرت وكالة الإحصاء سنة الأساس لمؤشر أسعار المستهلكين إلى العام 2013 بدلا من 2007 في الشهر الماضي وعدلت سلة السلع والخدمات مما يجعل المقارنة المباشرة مع الشهر السابق أمرا صعبا.
وبحسب البيانات المنشورة مسبقا على أساس السلة القديمة فإن معدل التضخم السنوي في كانون الاول 2017 لم يزد على 0.4 في المئة.
لكن من الواضح أن الضريبة الجديدة وزياد أسعار البنزين رفعت أسعار المستهلكين بشكل كبير.
المصدر :
Reuters
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