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دريان وصل إلى فيينا للمشاركة في مؤتمر
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
وصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى فيينا، للمشاركة في اعمال مؤتمر مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان. وكان في استقباله في المطار سفير لبنان ابراهيم عساف.
 
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