وصل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى فيينا، للمشاركة في اعمال مؤتمر مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان. وكان في استقباله في المطار سفير لبنان ابراهيم عساف.

