الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار المشنوق: الحديث عن "مظلومية بيروت" ليس صحيّاً.. واستقرار لبنان يعود لتماسك أجهزته الأمنية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال كشف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن '16 بيروتيًا يشغلون مراكز من الفئة الأولى في لبنان، وهذا رقم لا يستهان به، والحديث عن مظلومية بيروت وإحباطها ليس صحيا بل يبث الإحباط في نفوس أهلها”، وتحدث عن 'بدء ثلاث مؤسسات في تدريب شباب العاصمة على امتحانات دخول الإدارة العامة، بعد التحذير الذي أطلقناه قبل أشهر”.



ونوه، خلال رعايته عشاء أقامته نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق، بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيسها وتكريما لمحافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، في فندق 'ميدترانيه”، بـ”إصرار النقابة على مشروع تأسيس سوق الخضار في بيروت، الذي وضعنا الحجر الأساس له برعاية الرئيس سعد الحريري، وقريبًا ينتهي بناؤه تمهيدا لافتتاحه”.



وجدد القول إن بيروت مدينة عظيمة عاصرت في السابق أهوالا ومآس، ورغم كل شيء كانت تقوم وتنفض الغبار عن ذاتها، وهذا سر أهلها الذين صمدوا ونهضوا بها في أصعب الظروف، لأنهم يتمتعون بالثقة والعزيمة والقدرة والقوة، لذلك لا أؤيد ما يشاع عن أنها محرومة ومظلومة ومحبطة، فكل من يعرف بيروت يحسدنا عليها، هي التي في لحظة احتراق المدن من حولنا، بقيت مدينة مليئة بالروح والحياة”.



وتناول المشنوق ملف الإدارة العامة، فأشار إلى 'وجود شباب بيارتة يتمتعون بالكفاءة والقدرة، وهم موجودون في الإدارة وناجحون، وتبين أن هناك 16 بيروتيا يشغلون مراكز الفئة الأولى، وهذا العدد لا يستهان به”، وقال: 'تحدثت سابقا عن عدم تدريب الشباب البيروتي على امتحانات الإدارة العامة، وقامت القيامة ضدي، واليوم بعد أشهر بات هناك ثلاث مؤسسات تعمل على هذا التدريب”.



وكان المشنوق التقى 40 ناشطا بيروتيا من الشباب، واستمع إلى آرائهم ومطالبهم. وتحدث باسمهم أحمد علي، الذي طالب 'بعد الانتخابات بتأسيس مكتب من نواب بيروت لتلقي الشكاوى وطلبات الخدمات”، وتوجه للمشنوق باسم الشباب: 'هناك مشاكل لكن الوقت اليوم هو للوفاء لكم في الانتخابات النيابية، كي لا يسيطر أحد على مدينتنا، ومعكم ومع الرئيس الحريري سننتصر”.



فرد المشنوق قائلا: 'صحيح أن هناك مشاكل، لكن كيف نواجهها؟ بأن نسلم المدينة إلى خصومها أو بالبحث عن سبل الحل والعلاج؟”



أضاف: 'المشكلة الأساسية في البلد هي السلاح، وجزء جدي من قراره محكوم بالسلاح، إضافة إلى الطائفية القاتلة، وبقية المشاكل يمكن حلها، وبعد الانتخابات ستتشكل موجة مطالبة باستراتيجية وطنية دفاعية لوضع السلاح تحت إمرة الدولة، وبدأنا خطوات كبيرة لتحقيق جمهورية بيروت الخدماتية المستقلة، في الكهرباء والمياه ومعالجة النفايات والنقل المشترك”. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر