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الخارجية: التحقيقات ما زالت جارية في مقتل الشاب حسن خير الدين في هاليفاكس
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
اعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن أسفها وحزنها الشديدين على مقتل الشاب اللبناني حسن علي خير الدين في مدينة هاليفاكس الكندية، واكدت "أن الوزير جبران باسيل أعطى تعليماته الى السفارة اللبنانية في كندا بمتابعة القضية للتوصل الى معرفة خيوط هذه الجريمة المروعة والأسباب الكامنة وراء إرتكابها".

وتقدمت الوزارة من عائلة الفقيد ومن أبناء بلدة مجدلون البقاعية بأحر التعازي بهذه الفاجعة التي ألمت بهم.

كما دعت وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بهذه الجريمة وعدم إختلاق روايات وسيناريوات عن ملابساتها، قد لا تمت الى دوافعها الحقيقية بصلة، وإنما إنتظار نتائج التحقيقات التي ما زالت جارية، احتراما لشعور أهل الفقيد".

واوضحت الوزارة "ان السفارة اللبنانية في اوتاوا والقنصلية الفخرية في هاليفاكس تتابعان الموضوع مع السلطات المعنية، وهما على تواصل دائم مع والدة الفقيد حيث وضعا كل إمكاناتهم للمساعدة في جلاء الحقيقة وتسريع نقل الجثمان الى لبنان".
المصدر : وطنية
 
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