غرّد رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميّل عبر "تويتر"، ناشراً عدداً من الصور ومعلّقاً عليها بالقول: "جوزف صادر مخطوف منذ ٩ سنوات على طريق المطار.



سمير كساب مخطوف منذ ٥ سنوات في سوريا.



أندره مرقص مخطوف منذ ٨ أشهر في منطقة البوار.



يحق لأهلهم معرفة مصيرهم او على الاقل ماذا تفعل دولتنا لإستعادتهم".