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سامي الجميّل يستذكر هؤلاء المخطوفين
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
غرّد رئيس "حزب الكتائب" النائب سامي الجميّل عبر "تويتر"، ناشراً عدداً من الصور ومعلّقاً عليها بالقول: "جوزف صادر مخطوف منذ ٩ سنوات على طريق المطار.

سمير كساب مخطوف منذ ٥ سنوات في سوريا.

أندره مرقص مخطوف منذ ٨ أشهر في منطقة البوار.

يحق لأهلهم معرفة مصيرهم او على الاقل ماذا تفعل دولتنا لإستعادتهم".
 
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