أعلن النائب هادي حبيش في حديث صحفيّ، أنّ "التّحالفات الانتخابيّة اقتربت من خواتيمها"، مضيفًا أنّ "الاتّصالات على قدم وساق، واللمسات الأخيرة يتمّ وضعها بين تيّار المستقبل والتيّار الوطنيّ الحرّ في دائرة عكّار".



وأشار حبيش إلى أنّ الكلام مع القوّات اللبنانيّة هو في إطار أوّليّ وغير نهائيّ حتّى السّاعة.

ولفت إلى أنّ "صورة التّحالفات ستتبلور في بداية الأسبوع المقبل". وأضاف "يبقى لرئيس الحكومة سعد الحريري إعلان أسماء المرشّحين والتّحالفات".



وأوضح حبيش، في أطار متّصل، أنّ "كثرة التّكنهّات في ما يخصّ تشكيل اللوائح الانتخابيّة في عكّار تؤكّد أنّ أسماء المرشّحين واللوائح غير محسومة".



كذلك، نفى حبيش الشائعات التي طالته مؤخّرًا في ما يخصّ دوره في تشكيل اللوائح الانتخابيّة في دائرة عكّار وطرح أسماء المرشّحين، قائلًا: "ثباتي في اللائحة عزّز الفكرة عند الرأي العامّ"، وأوضح أنّه "واحد من عدد كبير من النّواب ومن كوادر تيّار المستقبل الذين يتمّ استشارتهم". وشدّد على أنّ القرار في هذا الموضوع يعود حصريًّا للرئيس سعد الحريري.



وختم حبيش بالقول "إنّني أهتمّ بمعركتي الانتخابيّة، والكلام الذي يتمّ تداوله بعيد كلّ البعد عن الحقيقة، والهدف منه النيل منّي والتسبّب لي بالمشاكل مع المرشّحين الطّامحين إلى الوصول إلى النّدوة البرلمانيّة".