اعتبرت كوريا الشمالية العقوبات الأميركية الأخيرة المفروضة عليها "عملا حربيا"، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخارجية بثته وكالة الأنباء الكورية الشمالية.



بعد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض "العقوبات الأقسى على الإطلاق" على النظام الكوري النووي.