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فرنسا تحبط مخطّطَين إرهابيَّين
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرار كولومب إحباط مخططي اعتداءات في فرنسا منذ بداية كانون الثاني، الأول كان سيستهدف "منشأة رياضية كبيرة" والثاني القوات المسلحة.

وصرّح كولومب لاذاعة "اوروبا 1" انه "منذ الاول من كانون الثاني، أحبطنا مخططي اعتداءات لم يتم اعدادهما بشكل نهائي"، مشيرا الى احباط هذين المخططين "في الجنوب" و"في الغرب".
 
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