الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الجراح مثل الحريري في عشاء لبناني-مصري: حريصون على تطوير العلاقات A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أقام الأمين العام لمجلس الاعمال اللبناني – المصري النقيب ربيع حسونة عشاء على شرف وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر في فندق 'متروبوليتان” في سن الفيل، شارك فيه وزير الاتصالات جمال الجراح ممثلا رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، ندى نعمه ممثلة وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، مديرة المكتب الاعلامي لرئيس حزب 'القوات اللبنانية” انطوانيت جعجع، السفير المصري نزيه النجاري، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون، رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بدري ضاهر، المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد شقير، مديرة 'الوكالة الوطنية للاعلام” لور سليمان صعب، رئيس تجمع رجال الأعمال المصري – اللبناني أحمد السويدي وعدد من رجال الأعمال والإعلاميين.



ورحب الجراح بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، مضيفًا: 'نحن لا ننسى أن مصر هي من أولى الدول العربية التي اهدتنا الجامعة العربية وكانت مصر تستقبل الطلاب العرب في جامعاتها ومدارسها وتقدم لهم الدعم المادي، اضافةً الى مجانية التعليم التي كنا نتمتع بها كلبنانيين في مصر، فمن باب الوفاء لمصر ولدورها، نريدك ان تشعري انك في بلدك وبين اهلك”.



وتابع: 'هناك الكثير من المشتركات بين الشعبين المصري واللبناني، بين مصر ولبنان على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وكان رحمه الله دولة الرئيس رفيق الحريري يقول اننا عندما نقدر ونفهم المصالح العربية المشتركة، تخرج جميع الدول من ازماتها لاننا بالعمل العربي المشترك فقط نخرج من ازماتنا الاقتصادية والاجتماعية. وأنا شهادتي بمصر مجروحة لانني تعلمت في مصر وزرتها، وعندما كان هناك ضغط أمني لجأنا ايضا الى مصر، وعندما نريد ان نزور اي بلد للراحة او لرؤية الاصدقاء اول بلد يخطر ببالنا، مصر”.



وختم الجراح: 'أنا واثق ان العلاقات المصرية-اللبنانية بين ايد امينة، والرئيس سعد الحريري حريص كل الحرص على تطوير هذه العلاقات، والعلاقة التي تجمعه بالرئيس المصري قد تساهم في دفع هذه العلاقة. في اختصار الوقت وتحقيق مصلحة البلدين، وعندما يكون الامر بيد الوزيرة سحر نكون مطمئنين كلبنانيين ومصريين”. المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر