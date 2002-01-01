الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان وضع حجر الاساس لمختبرات في مصلحة الابحاث الزراعية برعاية زعيتر A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اقيم حفل وضع حجر الاساس لمختبرات حديثة في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة – رياق – البقاع الاوسط، برعاية وزير الزراعة غازي زعيتر وبدعوة من رئيس مجلس ادارة 'مصلحة الابحاث العلمية الزراعية” في تل عمارة ميشال افرام.



وتتضمن هذه المختبرات مختبرات البيوتكنولوجيا، زراعة الانسجة، الري والارصاد الجوية، التغيير المناخي، الزراعات الجديدة والحقلية.



حضر الحفل النائبان طوني ابو خاطر وعاصم عراجي، الوزير السابق فايز شكر، النائبان السابقان محسن دلول وخليل الهراوي، محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، المدير العام لوزارة الزراعة الدكتور لويس لحود، المطران جوزف معوض، المطران بولس سفر، مفتي بعلبك الجعفري القاضي خليل شقير، الارشمندريت جورج معلوف ممثلا المطران انطونيوس الصوري، سفير الفاو موريس سعادة، المهندس عبدالله حنا ممثلا رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، رئيس تجمع فلاحي البقاع ابراهم الترشيشي، رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع جورج الصقر، امام بلدة علي النهري القاضي علي المكحل، مدير مكتب امن الدولة في البقاع العقيد بشارة حداد، مدير مكتب مخابرات زحلة العقيد جوزف غضبان، وحشد كبير من رؤساء البلديات والفنيين ومتخصصين في الشأن الزراعي.



واعتبر زعيتر ان اجتماع اليوم لوضع حجر الاساس لاكبر بناء تقوم المصلحة بتشييده منذ تأسيسها ووفق افضل المواصفات العلمية العالمية ووفقا لمتطلبات وحاجات كل قسم من اقسامه الاربعة. وهو بناء لا مثيل له في الشرق الاوسط وبكلفة اجمالية تبلغ مليارين وخمسمائة مليون ليرة لبنانية



ولفت الى ان هذا الانجاز ما كان ليتم لولا الجهود الجبارة التي تبذلها ادارة مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ولولا الدعم المتواصل من قبل وزارة الوصاية اي وزارة الزراعة. مضيفًا: 'بهذه المناسبة نعلن دعمنا لجهود هذه المصلحة التي نفخر بنجاحها ونعرب عن نيتنا في وضع كل الامكانيات التي نملكها، لكي نحافظ على النجاح الذي حققته المصلحة”.



ثم كانت كلمة المدير العام ميشال افرام الذي اشار الى ان المصلحة ومنذ العام 2002 وبتوجيهات من مجلس ادارتها اعتمدت سياسة التوسع الجغرافي عبر انشاء مراكز ومختبرات جديدة والتوسع العلمي عبر تنوع ابحاثها ومختبراتها وحصولها تدريجيا على الاعتمادية، ما ادى الى وصولها الى مستوى اقليمي وعالمي معروف ومقدر لا يستهان به.



وختم: 'ان 'المصلحة” ارادت هذا الاحتفال الكبير لكي تكونوا شهودًا على التزامنا بالتطور العلمي، فكفى قولًا ان الدولة لا تملك مختبرات حديثة، والحقيقة ان المصلحة تملك مختبرات لا مثيل لها في الشرق الاوسط وفي اوروبا”.



وتوجه افرام بالشكر الى الوزير زعيتر على دعمه وعلى ثقته. واختتم الحفل بوضع حجر الاساس. المصدر : وطنية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر