بدعوة من جامعة سيدة اللويزة-فرع الشوف في دير القمر، وإدارة مدرسة مار عبدا، زار تيمور جنبلاط الجامعة والمدرسة في دير القمر، وجال على الصفوف والمكاتب والمختبرات والملاعب وقاعات النشاطات المختلفة، وتناول طعام الغداء على مائدة الآباء في الجامعة، وكانت مناسبة للتداول في أوضاع الجامعة والمدرسة والمنطقة ولبنان بشكل عام.



وقد تم التركيز على أهمية مساعدة الشباب في الحصول على التعليم الجامعي حيث أشاد مدير فرع الجامعة الأب ناجي خليل بالمنح والمساعدات التي تقدمها مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية للجامعة والطلاب.