الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار شمعون: قلنا لهم أن يتمشوا الى الشام فنحن نريد لبنان للبنانيين A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكّد رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون أننا مقبلون اليوم على انتخابات نيابية وقد سألنا كثيرون أين كنتم؟ والجواب هو في غاية البساطة: نحن كنا رافضين أن ندخل في معارك انتخابية يقودها رستم غزالي أو غيره، لقد حاولوا إغراءنا بالكثير من المقاعد، سواء أكان في المتن أو في غير المتن، وعندما وجدوا أن الترغيب لا يفيد معنا حاولوا التهديد، فقلنا لهم أن يتمشوا الى الشام، أن يدعونا وشأننا ويفارقونا برائحة طيبة.



وأضاف خلال العشاء السنوي لمفوضية المتن الشمالي في الحزب: "نحن نريد المتن وكل لبنان محررا كليا من أي ضغط خارجي، لم يعد يجوز، إن فكرنا بمستقبل أولادنا وعائلاتنا في لبنان، أن نسمح لأنفسنا بقبول أي تنازل بالنسبة الى هذا الموضوع. نحن نريد لبنان للبنانيين، نريد لبنان الوطن الذي فيه حكومة قانون، لبنان الذي عندما يحمل شبابه شهادة لا تكون كمن يحمل فيزا تخوله العمل في أميركا وفرنسا وسواها من بلدان الخارج".



وأردف: "هذا هو عملنا وهذا هو هدفنا خصوصا في حزب الأحرار. أمور عديدة تجري أمامنا وهي مرفوضة. هناك مخالفات عديدة للقانون وهي مرفوضة من قبلنا، وشعارات مزيفة عديدة لا تشبه الحقيقة بتاتا ولا تقترب من النيات الجدية. نحن نريد منكم أنتم الموجودون هنا معنا المؤمنون بمسيرتنا، أن نجعل معا من هذه الإنتخابات فرصة لنبرهن الى أي درجة نحن قادرون على التأثير وكم يطلع بإيدنا".



وقال: "لسوء الحظ قانون الإنتخابات أعوج كالذين صنعوه، ولو كنا قادرين على المقاطعة لفعلناها، ولكن نخاف إن قاطعنا أن يغدروا بنا في اللحظة الآخيرة كما اعتادوا أن يفعلوا، لذلك سنستعد للإنتخابات وإذا ألهمهم الله تأجيل الإنتخابات من أجل تعديل هذا القانون الأعوج، قد يكون أكبر خدمة يقدمونها للبنان".



وختم: "ولكن لا يجدر بنا أن نفكر أنهم أناس مؤهلون للتفكير بلبنان أولا، هؤلاء يفكرون بنفسهم أولا وفي لبنان آخرا". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر