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سكاف بعد تحول لون "البردوني" الى احمر: على علمنا انو الصباغ الارجواني ظهر ع ايام الفنيقيين
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
بعد تحول لون نهر البردوني الى أحمرغردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، على حسابها الخاص عبر "تويتر"، قائلة:

‏على علمنا انو الصباغ الارجواني ظهر ع ايام الفنيقيين لمن كان الاله ملكارت هيراكليس عم يتنزه عالشط مع الحورية تيروس وعالساحل مش عنا ..اليوم بعهد بلدية زحلة صبّ هالصباغ بنهر البردوني .
 
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