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الاحد في ٢٥ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
09:16 م
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لبنان
سكاف بعد تحول لون "البردوني" الى احمر: على علمنا انو الصباغ الارجواني ظهر ع ايام الفنيقيين
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٢٥ شباط ٢٠١٨
بعد تحول لون نهر البردوني الى أحمرغردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، على حسابها الخاص عبر "تويتر"، قائلة:
على علمنا انو الصباغ الارجواني ظهر ع ايام الفنيقيين لمن كان الاله ملكارت هيراكليس عم يتنزه عالشط مع الحورية تيروس وعالساحل مش عنا ..اليوم بعهد بلدية زحلة صبّ هالصباغ بنهر البردوني .
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