بعد تحول لون نهر البردوني الى أحمرغردت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف، على حسابها الخاص عبر "تويتر"، قائلة:



‏على علمنا انو الصباغ الارجواني ظهر ع ايام الفنيقيين لمن كان الاله ملكارت هيراكليس عم يتنزه عالشط مع الحورية تيروس وعالساحل مش عنا ..اليوم بعهد بلدية زحلة صبّ هالصباغ بنهر البردوني .