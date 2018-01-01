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مصر تكشف عن الموقع القادم للبحث عن الغاز
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
أكدت مصر أنها سوف تستمر في عمليات البحث عن الغاز لاكتشاف حقول أخرى مثل حقل ظهر المصري في البحر المتوسط.

وقال المهندس طارق الملا وزير البترول المصري: "نسعى ونعمل جاهدين فيما يخص البحث والوصول لاكتشاف حقول أخرى كحقل ظهر"، كاشفا عن موقع البحث عن الغاز القادم بأنه سيتم عمل مزايدات في الربع الأخير من 2018 بالبحر الأحمر للبحث والاستكشاف.

وأضاف وزير البترول المصري، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات استقبال علماء مصر تستطيع لأبناء النيل، بالأقصر: "إننا نسعى للوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوفير احتياجاتنا".

وأوضح: "نسير بخطى ثابتة لجعل مصر مركزا إقليميا لتداول البترول والغاز الطبيعي ونسعى لتوفير كل المقومات لذلك".

كما أكد أن قطاع البترول المصري يظهر بمستوى متقدم وهناك شراكات مع شركات أجنبية، ويعد ذلك فرصة لتبادل الخبرات واستخدام أحدث التكنولوجيات في أعمال البحث والاستكشاف، فضلا عن تطوير العنصر البشري.
المصدر : وكالات
 
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