إعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحرب الدعائية العالمية، 'القائمة على التحريف والكذب” ضد تركيا، لن تكون مجدية. وأضاف أردوغان في كلمة بالمؤتمر العام الـ6 لفرع حزب العدالة والتنمية الحاكم 'الذين أدركوا أنهم لن يتمكنوا من النيل من تركيا على الأرض أطلقوا حملة دعائية قائمة على التحريف والكذب والافتراء، غير أنها لن تكون مجدية”. ونقلت وكالة أنباء الأناضول عنه قوله: 'الذين يخدمون المستعمرين هذا شأنهم، لكن تركيا وأشقاءها وأصدقاءنا ليس لديهم نية من هذا القبيل”. ولم يوضح أردوغان إلى من يشير تحديدا، لكنه أكد مواصلة تركيا نهضتها وانتفاضتها التي 'حركت الكثير من المجتمعات في المنطقة والعالم”، على حد قوله. ولفت إلى أن تركيا ستستمر في التجدد والقوة مقابل ما تتعرض له من المنظمات الإرهابية.



