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وفد كوري شمالي رفيع المستوى في كوريا الجنوبية
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
أعلنت سيول أنّ وفداً كورياً شمالياً رفيع المستوى يترأسه جنرال يعد من الصقور وصل الى كوريا الجنوبية لحضور الحفل الختامي للأولمبياد الشتوي في بيونغ تشانغ.

وقال متحدث باسم وزارة التوحيد ان الوفد الشمالي الذي يتألف من ثمانية اعضاء ويقوده كيم يونغ تشول عبر صباح الأحد الحدود بين الكوريتين باتجاه الجنوب.
 
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