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فرنسا وألمانيا تبحثان مع روسيا هدنة سوريا
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إجراء محادثات الأحد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتناول تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في سوريا، وفق ما أعلنه الأليزيه.

وهذه المحادثات التي أعلن عنها بعد تصويت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في سوريا ستتركز على تنفيذ هذا القرار وخطة الطريق السياسية المطلوبة لتحقيق سلام دائم في سوريا، بحسب بيان الرئاسة الفرنسية.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع على قرار دعمته روسيا يطالب كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الأقل في سوريا.

وبعد صدور القرار، قصفت طائرات حربية من جديد مناطق في الغوطة الشرقية معقل فصائل المعارضة قرب دمشق.
المصدر : العربية
 
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