أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو أول زيارة للزعيم المكسيكي إلى البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي تناول فيه ترامب الجدار الحدودي.





وقال مسؤول أميركي: "اتفق الزعيمان على أن الوقت ليس مناسبا للزيارة لكن فرق عملهما ستواصل المحادثات والعمل معا".





وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الزعيمين تحدثا هاتفيا لمدة حوالي 50 دقيقة يوم الثلاثاء، لكن النقاش وصل إلى طريق مسدود عندما لم يوافق ترامب على التأكيد العلني على موقف المكسيك من عدم تمويل إنشاء الجدار على طول الحدود الأميركية المكسيكية.