فتحت فنزويلا ابواب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 22 نيسان لكن سياسيين من المعارضة والولايات المتحدة يحتجون على شروط الاقتراع.



ولفتت تانيا داميليو المسؤولة في المجلس الانتخابي الوطني الى ان قبول الترشيحات سيظل ممكنا حتى الاثنين على ان يعلن المجلس اسماء المرشحين الذي تم قبولهم الخميس.



واتهم سياسيون من المعارضة المجلس بالخضوع للرئيس نيكولاس مادورو.