أعلن الادعاء المكسيكي ان السلطات اوقفت أربعة من ضباط الشرطة في غرب البلاد للاشتباه في اختطافهم ثلاثة إيطاليين مفقودين لحساب رجال عصابات محليين.





وأشارت التقارير إلى اختفاء الرجال الثلاثة يوم 31 كانون الأول بعدما احتجزتهم الشرطة في محطة وقود في بلدية تيكاليتلان في ولاية خاليسكو الواقعة بجنوب البلاد والتي تضم مدينة وادي الحجارة ثاني أكبر مدينة في المكسيك.





واوضح مكتب الادعاء في خاليسكو ان أربعة من ضباط الشرطة في تيكاليتلان، ثلاثة رجال وامرأة، اوقفوا للاشتباه بأنهم كانوا وراء الاختفاء القسري للمختطفين الثلاثة رافائيل روسو وأنطونيو روسو وفينتشنسو تشيمينو وهم من نابولي.