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غوتيريش يطالب بتطبيق وقف اطلاق النار في سوريا "بشكل فوري"
 
 
 
 
 
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٢٥ شباط ٢٠١٨
 
رحب الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار مجلس الامن الدولي وقف اطلاق النار لمدة ثلاثين يوما في سوريا، ولفت الى انه يجب تنفيذ هذا القرار "بشكل فوري".


وصوت مجلس الامن بالاجماع على قرار دعمته روسيا يطالب "كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا"، بينما كانت الطائرات الحربية السورية تقصف الغوطة الشرقية معقل فصائل المعارضة قرب دمشق.


وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك: "يؤكد الأمين العام على توقعاته بأن يتم تنفيذ هذا القرار بشكل فوري ومستمر، وخاصة لضمان الادخال الفوري والآمن والمستمر دون عرقلة للمساعدات والخدمات الانسانية واجلاء المرضى والجرحى وتخفيف المعاناة عن الشعب السوري".
 
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