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تركيا تُطالب مجلس الأمن بإنهاء "مذبحة الغوطة"
 
 
 
 
 
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٢٤ شباط ٢٠١٨
 
اعلن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان الأمم المتحدة يجب أن تضع حداً "للمذبحة" التي ترتكبها الحكومة السورية في الغوطة الشرقية، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن الدولي اليوم السبت، على مشروع قرار بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً في سوريا.


ودعت تركيا، المجتمع الدولي، الى المشاركة في إنهاء واحدة من أعنف حملات القصف التي تقوم بها القوات الموالية للحكومة ضد المعارضة المسلحة.


وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم أردوغان عبر "تويتر": "يرتكب نظام الأسد مذبحة في الغوطة الشرقية... سيجري تصويت في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف الهجمات وإدخال المساعدات. يجب على المجتمع الدولي بأسره أن يقول سوياً (كفى) لهذه المذبحة".
المصدر : reuters
 
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