الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم نتنياهو تعليقا على اتهامه بالفساد: لن أترك منصبي والانتخابات ستجرى في موعدها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يعتزم ترك منصبه على خلفية إصدار الشرطة توصيات بفتح مسار قضائي في ملفه بتهمة الفساد.



وشدد نتنياهو في خطاب متلفز أمس الجمعة على أن الاتهامات الموجهة إليه لن تجعله يترك منصبه، معربا عن قناعته بأنه سيحصد دعم المواطنين في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها المقرر.



ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي مرة أخرى الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن تحقيقات الشرطة معه لا أساس لها.



وأشار نتنياهو إلى أن 15 تحقيقا فتحت ضده بغية عزله عن الحكم، مؤكدا أنه ملتزم بقيادة بلاده بغية ضمان مستقبلها.



ووصف رئيس الوزراء الاتهامات الموجهة إليه بمشاكل مؤقتة قائلا إنه لا مكان لها في المجتمع الديمقراطي.



وفي 13 من الشهر الجاري أوصت الشرطة المدعي العام أفيخاي ماندلبليت بتوجيه اتهامات إلى نتنياهو، استنادا إلى نتائج التحقيقين الجاريين معه بالقضيتين 1000 و2000 المتعلقتين بالفساد.



وفي "قضية 1000" يشتبه نتنياهو وزوجته سارة في الحصول على "هدايا غير مشروعة"، وخاصة السجائر وزجاجات الشمبانيا التي تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل وقدمها إليهما الملياردير الإسرائيلي والمنتج في هوليود آرون ميلتشان.



وأما بخصوص "قضية 2000" فإنها تتعلق بصفقة غير مشروعة مفترضة بين نتنياهو وصاحب جريدة "يديعوت أحرونوت"، واسعة الانتشار، أرنون موزيس.



وسبق أن تبنى الكنيست الإسرائيلي أواخر العام الماضي قانونا يمنع الشرطة من تقديم توصيات برفع قضايا جنائية ضد المسؤولين الحكوميين، لكن هذا القانون لا يشمل نتنياهو. المصدر : جيروزاليم بوست لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر