A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع نظيرته السويدية مارغوت فالستروم، بحثا خلالها القضايا المتعلقة بالتسوية السورية.



وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن المكالمة التي بادر إليها الجانب السويدي، تناولت تبادل الآراء حول تسوية النزاع في سوريا، بما فيها المناقشة الجارية بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تبني قرار الهدنة الإنسانية في سوريا.



ويقضي مشروع القرار المقدم من قبل السويد والكويت على فرض هدنة لمدة 30 يوما تشمل جميع الأراضي السورية. ويذكر المشروع أن نظام وقف إطلاق النار لن يشمل العمليات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي والتشكيلات المرتبطة به.



كما يدعو نص المشروع طرفي النزاع إلى وقف حصار المدن والبلدات والسماح لمنظمات دولية بتقديم مساعدات إنسانية للأهالي وإجلاء الجرحى.



وكان من المقرر سابقا إجراء تصويت على المشروع الكويتي السويدي في الساعة 19:00 مساء الجمعة (بتوقيت موسكو)، ثم تم إرجاؤه إلى الساعة 23:00. واستمرت المناقشات خلف الأبواب المغلقة بين وفود الدول الأعضاء في مجلس الأمن، دون توصلها إلى إجماع حول هذه القضية.



وأعلن سيرغي لافروف، الجمعة، أن روسيا مستعدة لتنسيق نص القرار حول الهدنة الإنسانية في حال احتوائه على ضمانات بالتزام المسلحين، وخاصة في منطقة الغوطة الشرقية، بالتهدئة وتوقفهم عن قصف العاصمة دمشق. المصدر : تاس لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر