الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان ‎خليل: قرار دعم إنتاج الزيت في قضاءي حاصبيا ومرجعيون قيد التنفيذ A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد وزير المالية علي حسن خليل أمام وفد كبير من فاعليات ومزارعي قضاءي حاصبيا ومرجعيون أن قرار رئيس الحكومة سعد الحريري والقاضي بدعم إنتاج زيت الزيتون في قضاءي حاصبيا ومرجعيون قيد التنفيذ.



الوزير خليل استقبل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل على رأس وفد ضم، رؤساء اتحادات البلدية في جبل عامل علي الزين والعرقوب محمد صعب والحاصباني سامي الصفدي، الى جانب عدد من رؤوساء بلديات القضائين و رؤوساء التعاونيات الزراعية وفاعليات، بحضور النائب قاسم هاشم.



تحدث في بداية اللقاء النائب أنور الخليل فنوه بدور الوزير خليل والخطوات الإصلاحية الهامة التي ينفذها في وزارة المالية، إيمانا منه بالنهج الإصلاحي الذي يقوده دولة الرئيس نبيه بري. وأشار الخليل الى ان ملف إنتاج الزيت بات في عهدة رئاسة الوزراء، مشيدا بموقف رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يدرك أهمية دعم هذا القطاع في المنطقة التي عانت من جراء الإحتلال الإسرائيلي ولا تزال.



أضاف الخليل: عبر الرئيس الحريري عن إيمانه المطلق بهذا الملف، والقضية الآن موضع إهتمام الجهات المعنية.



الوزير علي حسن خليل



من جهته اكد الوزير خليل أن هذا ليس دعما بالمعنى التقني، إنه حق ونحن حريصون على إيصاله إلى أصحابه.



وأوضح الوزير خليل: أن المال المخصص لهذا المشروع الذي أطلقه النائب أنور الخليل محجوز في الموازنة العامة، والأمر التنفيذي مرتبط بإجراءات سنحاول أن نسرعها قدر الإمكان بتنسيق وتوجيه من رئيس الحكومة الذي يحرص على ختم هذا الملف إيجابا كما وعد.



وأشار الوزير خليل إلى أن الوزارة تدرس إمكانية حماية هذه الزراعة وغيرها من الزراعات والصناعات اللبنانية من خلال إدخال تعديلات ضريبية على الإستيراد تحت ما يسمى الرسم النوعي.



وقال الوزير خليل: لن نتأخر في تحويل الأموال اللازمة للهيئة العليا للإغاثة بعد أن يتخذ دولة الرئيس قرارا بذلك سيما وان الكشوفات الأولية صارت بعهدة المعنيين.



من جهته اشار النائب هاشم الى أهمية ديمومة هذا الدعم من خلال المؤسسة العامة للزيتون وزيت الزيتون. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر