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ميشال ضاهر يعلن ترشحه في زحلة
 
 
 
 
 
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٢٤ شباط ٢٠١٨
 
اعلن السيد ميشال ضاهر ترشحه الى الانتخابات النيابية عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة.

وقال في كلمة له في حفل اعلان ترشيحه: "فضلت أخذ موافقتكم قبل تقديم ترشحي رسميا في وزارة الداخلية".

واضاف "نريد رجال دولة لا رجال سياسة".
 
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