اعلن السيد ميشال ضاهر ترشحه الى الانتخابات النيابية عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة.



وقال في كلمة له في حفل اعلان ترشيحه: "فضلت أخذ موافقتكم قبل تقديم ترشحي رسميا في وزارة الداخلية".



واضاف "نريد رجال دولة لا رجال سياسة".