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ميشال ضاهر يعلن ترشحه في زحلة
السبت في ٢٤ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
08:48 م
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لبنان
ميشال ضاهر يعلن ترشحه في زحلة
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٢٤ شباط ٢٠١٨
اعلن السيد ميشال ضاهر ترشحه الى الانتخابات النيابية عن المقعد الكاثوليكي في دائرة زحلة.
وقال في كلمة له في حفل اعلان ترشيحه: "فضلت أخذ موافقتكم قبل تقديم ترشحي رسميا في وزارة الداخلية".
واضاف "نريد رجال دولة لا رجال سياسة".
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