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ماكرون يشارك في مسرحية غنائية.. وهذا دوره!
 
 
 
 
 
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٢٤ شباط ٢٠١٨
 
يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس المقبل في مسرحية غنائية للأطفال باسم 'بيير والذئب” للملحن الروسي 'سيرغى بروفوكييف” ستعرض بقاعة الحفلات بقصر الإليزيه، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن قناة 'بي أف أم تي في” الإخبارية الفرنسية.

وكشفت القناة أن ماكرون سيلعب دور الراوي في المسرحية الغنائية التي ستشارك فيها أيضا الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري الفرنسي والتي تأتي في سياق أمسيات فنية ستحمل اسم 'أيام الخميس في الإليزيه”.

وأضافت القناة الفرنسية أن قصر الإليزيه سيتولى الإشراف على الأمسية الفنية المرتقبة فيما تشارك السيدة الأولى بريجيت ماكرون في إعداد قائمة المدعوين الذين سيكونون من طلاب المدارس والأطفال المرضى والعاملين بالقصر الرئاسي.

وأوضحت أن هذا العرض المسرحي بالإليزيه كان مقررا سلفا في مطلع ديسمبر الماضي قبل أن يتم تأجيله، لافتة إلى أن هذا الحدث ليس غير مسبوق تماما، إذ إن الرئيس ماكرون طلب في 23 نوفمبر الماضي من فرقة الحرس الجمهوري عزف مقطوعات موسيقية لصالح الأطفال.
 
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