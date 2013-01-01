A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد مصدر ديبلوماسي لـ "المركزية" ان الولايات المتحدة مستمرة في ايلاء الاهتمام اللازم للخلاف مع اسرائيل بشأن المناطق البحرية وتلتزم بذل الجهود لتأمين استقرار لبنان .



وذكّر المصدر بأن المبعوث الخاص السابق إلى سوريا ولبنان السفير فريديريك هوف تولى التفاوض في شأن تسوية الخلاف مع إسرائيل حول البلوك ٩، لكن الجانب اللبناني لم يبد الليونة المطلوبة لإنهاء هذا الملف عام ٢٠١٢، ولبنان كان سيحصل آنذاك على الثلثين من المساحة المتنازغ عليها على ان يذهب الثلث الثالث إلى إسرائيل، وفشل هوف في مهمته التي تولى جانبا منها عام 2013 مساعد وزير الخارجية لموارد الطاقة آموس هوشتاين، واجتمع مع الرسميين في لبنان للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل وتضييق مجال النزاع في المنطقة البحرية المتنازع عليه عبر رسم خط ازرق بحري يحدد المناطق خارج نطاق النزاع.



واضاف: اليوم يحاول المبعوث الاميركي دايفيد ساترفيلد ألا يحول الخلاف على ملكية مساحات معينة دون اعمال التنقيب عن الغاز في البلوك٩ اذ يقنع الجانبان بضرورة حماية عمليات التنقيب الى حين التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود النهائية. المصدر : المركزية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر