الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان الاسبوع المقبل حافل... للنساء A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عوامل عدة تجعل نسبة المرشحين الى الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في 6 أيار المقبل خجولة بعض الشيء، منها الاشكالات حول قانون الانتخاب وطريقة التصويت وتركيب اللوائح، الا ان الاسبوع المقبل سيكون حافلا لناحية اعلان المرشحين والافصاح عن اللوائح التي يبدو انها ستتضمن اسماء نساء فاعلة.



وفي السياق، أعلنت رئيسة "هيئة تفعيل دور المرأة" في "القرار الوطني" حياة ارسلان في حديث لـ"المركزية" ان "أكثر من 50 امرأة أعلن ترشحهن للانتخابات، بعدما أعددن برنامجا حافلا لمعالجة عدد من هموم الوطن منها تنفيذ الطائف بحذافيره، وتحقيق العدالة باستقلالية القضاء كي يمتنع الأخير عن التبعية السياسية، وليصبح مجلس القضاء الاعلى منتخبا بدل ان يكون معينا من قبل السياسيين، ويكون مستقلا تماما، اضافة الى تطبيق المحاسبة بجدية ليكون مجلس النواب مسؤولا عن محاسبة مجلس الوزراء، وسبق ان طالبنا بفصل النيابة عن الوزارة، كما نسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية اذ ليس مقبولا ان يقف المواطن على ابواب الزعماء والسياسيين كي يعلّم اولاده مثلا وهو حق له، فهذه سياسات اجتماعية من الضروري تنفيذها".



ولفتت ارسلان الى ان "لبنان يحلّق في قضية الفساد، حيث يجب تفعيل وزارة مكافحة الفساد ومعالجة مشكلة البيئة والنفايات.

واشارت الى ان "الاشكالات حول قانون الانتخابات تجعل من الترشيحات خجولة"، كاشفة ان الاسبوع المقبل سيشهد انطلاقة اعلان كافة الترشيحات تمهيدا لتأليف لائحة قبل 6 آذار المقبل ليتم تسجيلها لاحقا".



واعتبرت ان "من الضروري ان يُفصح المرشح عن سبب ترشحه للانتخابات النيابية وعن برنامجه، وعما يمكن ان يحققه للمواطن، لان الموضوع ليس هواية بل واجب تجاه البلد والنهوض به". المصدر : المركزية لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر