السبت في ٢٤ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 03:37 م
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
لماذا يتكبد الذهب أكبر خسارة أسبوعية منذ شهرين؟
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٤ شباط ٢٠١٨
 
تراجعت أسعار الذهب واتجهت لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله الأسبوع الماضي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1328.74 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل هبوطا للجلسة الخامسة في 6 جلسات.

ونزل المعدن الأصفر 2.40 دولار، أو 0.2 بالمئة في تسوية العقود الأميركية الآجلة إلى 1330.30 دولار للأوقية.

ونزلت الأسعار الفورية 1.4 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.51 دولار للأوقية لتتجه إلى الانخفاض 0.9 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 995.80 دولار للأوقية لكنه انخفض 0.6 بالمئة خلال الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1046.60 دولار للأوقية.
المصدر : المستقبل
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٣ شباط ٢٠١٨ - الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية هذا العام مع ارتفاع »
٢٣ شباط ٢٠١٨ - أسعار النفط تواصل ارتفاعها بدعم من تعطل إمدادات ليبية »
٢٣ شباط ٢٠١٨ - الاتحاد الأوروبي يتضامن مع قبرص في المواجهة مع تركيا »
٢٣ شباط ٢٠١٨ - الحاج: على الحكومة اتباع منهجية علمية بموازنة ٢٠١٨ »
٢٣ شباط ٢٠١٨ - مصادر عين التينة: الأمم المتحدة الخبير الصالح في ترسيم »
٢٣ شباط ٢٠١٨ - ارتفاع صادرات الخام الأميركي تدفع أسعار النفط للهبوط »
٢٣ شباط ٢٠١٨ - الذهب يتجه لأكبر خسارة أسبوعية »
٢٣ شباط ٢٠١٨ - تراجع هامشي لأسعار النفط »