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السبت في ٢٤ شباط ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
03:37 م
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إقتصاد
لماذا يتكبد الذهب أكبر خسارة أسبوعية منذ شهرين؟
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٢٤ شباط ٢٠١٨
تراجعت أسعار الذهب واتجهت لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في شهرين ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار من أدنى مستوى في ثلاثة أعوام الذي سجله الأسبوع الماضي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1328.74 دولار للأوقية (الأونصة)، ليسجل هبوطا للجلسة الخامسة في 6 جلسات.
ونزل المعدن الأصفر 2.40 دولار، أو 0.2 بالمئة في تسوية العقود الأميركية الآجلة إلى 1330.30 دولار للأوقية.
ونزلت الأسعار الفورية 1.4 بالمئة هذا الأسبوع، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل ديسمبر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.51 دولار للأوقية لتتجه إلى الانخفاض 0.9 بالمئة خلال الأسبوع.
وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 995.80 دولار للأوقية لكنه انخفض 0.6 بالمئة خلال الأسبوع. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1046.60 دولار للأوقية.
المصدر :
المستقبل
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